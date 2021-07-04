Потоп в оккупированном Крыму: из берегов вышли сразу 3 реки – видео шокируют
4 июля 2021 , 15:27Читати новину українською
Источник:24 канал
Оккупированный Крым продолжает страдать от последствий затяжной непогоды. Из-за обильных осадков на полуострове вышли из берегов 3 реки – Бельбек, Коккозка и Бага.
Оккупационные власти сообщили, что более 50 частных домов в Бахчисарайском районе Крыма, затоплены. Сейчас идет эвакуация местных жителей.
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Реки выходят из берегов
- По данным управления по гидрометеорологии оккупантов во второй половине суток 4 июля в реке Бельбек ожидается повышение уровней воды на 2 – 3 метра.
- Есть угроза подтопления домов и в Зеленовском и Голубинском поселениях, по которым протекает Бельбек и еще одна река – Коккозка.
- Непростая ситуация и в Байдарской долине под Севастополем. Вода принесла с собой много мусора, в результате этого движение между селами Родниковое и Передовое заблокировано.
Дождь привел к новым локальным подтоплениям в оккупированной Ялте. Впрочем, оккупационная власть города заверила якобы ситуация пока под контролем.
Местные жители Крыма публикуют в соцсетях видео, демонстрирующие масштабы проблемы. На кадрах видно сильный поток воды, который сносит все на своем пути.
Что происходит в оккупированном Крыму: смотрите видео
Крым накрыла непогода: что известно
- Из-за мощных осадков в конце июня в оккупированном Крыму затопило улицы, дома и другие помещения. Пострадали, в частности, жители Ялты, Керчи и Феодосии.
- В течение одной только недели, когда продолжались сильные ливни, на полуострове зафиксировали рекордное количество осадков – оно отвечало 3-месячным нормам.
- Оккупационные власти уже назвали сумму ущерба, которую нанесли проливные дожди. По предварительным расчетам, она достигает примерно 165 миллионов долларов.