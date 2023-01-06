Потребление света продолжает расти: по всей стране – плановые дневные отключения
Источник:Укрэнерго
По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Следовательно, Укрэнерго ввело в действие плановые отключения электроэнергии.
Это сделали для того, чтобы обеспечить баланс в энергосистеме нашего государства. Ограничения будут действовать с 8:00 до 23:00.
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Как отмечают, накануне, 5 января, из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения. Однако в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.
В Укрэнерго подчеркивают, что в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления.
Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребности потребителей из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной – Запорожской АЭС.
Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления.
– говорится в сообщении.
Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденных объектов, но сложность и масштабность повреждений требуют значительных ресурсов и времени.
Обратите внимание! Электроэнергию необходимо использовать экономно, ведь только так можно удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.
Не включайте электроемкие приборы одновременно, пользуйтесь ими только при необходимости и максимально минимизируйте потребление электричества с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
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Ситуация со светом в Украине: последние новости
- 4 января захватчики в очередной раз обстреляли одну из ТЭС ДТЭК. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В результате обстрела было существенно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
- Чтобы сбалансировать энергосистему, в которой сейчас сложная ситуация из-за российских атак, по всем областям вводят дневные лимиты потребления. В то же время, ночью отключений нет, ведь электростанции производят достаточно энергии, чтобы покрыть ее использование.
- Когда в конце декабря в Украине началось резкое потепление, ситуация в энергосистеме улучшилась. Дело в том, что при теплой погоде проведение ремонтов и восстановление оборудования происходит гораздо быстрее.
- Графики отключения света во всех регионах Украины смотрите по ссылке.