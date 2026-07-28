"Потрясен успехами": в WSJ рассказали, как Трамп увлекается Украиной и ее беспилотниками
Трамп считает Зеленского "победителем" на фоне украинских ударов по России. А еще больше года назад президент США в частных разговорах настаивал, что Украина проигрывает войну.
Об этом пишет The Wall Street Journal .
Как Трамп относится к Украине и Зеленскому?
В последние недели Трамп стал оптимистичнее оценивать Киев и лично украинского президента.
По словам собеседников издания, главу США поразили устойчивость Украины, удары вглубь территории России, стремительное развитие украинской дроновой индустрии, особенно способность защищаться от тех же БПЛА, с которыми сталкиваются США в войне с Ираном.
Трамп любит победителей, а Зеленский в его восприятии все больше похож на победителя,
– отметил высокопоставленный чиновник администрации.
На смену отношению Трампа повлияли также встречи президентов, усилия европейских лидеров и американских республиканцев.
На фоне США рассматривают возможность лицензировать производство ракет для Patriot в Украине и наладить совместное производство беспилотников.
Трамп также оптимистичен по поводу возможности завершения войны в Украине. Источники издания говорят, что он и его команда намерены играть конструктивную роль в этом и вести переговоры с обеими сторонами.
Между тем, Путина американский президент стал значительно хуже оценивать.
Так, сначала Трамп считал, что российские вооруженные силы одержат верх над Украиной. Однако сейчас он принимает Путина в менее благоприятном свете.
Напомним, что 28 июля в 16:30Зеленский и Трамп будут встречаться в Овальном кабинете. Будут общаться президенты за закрытыми дверями в присутствии только ограниченного круга аккредитованных СМИ.
Главной темой переговоров станет текущий мирный процесс между Россией и Украиной.