Депутат Потураев заявил о намерении вступить в ряды Сил обороны после сдачи мандата

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев принял решение встать на защиту страны после сдачи мандата. Несмотря на возможный общественный резонанс, он подчеркнул, что поступает так, как считает нужным.

О таком намерении Никита Потураев сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

Как народный депутат обосновал свое решение?

Никита Потураев заявил о намерении присоединиться к Силам обороны Украины после завершения работы в парламенте. Об этом он сказал в контексте дальнейших планов после сложения мандата.

По словам 55-летнего политика, речь идет именно о пути через систему рекрутинга, в частности через ресурс "Территория рекрутинга". Пока Потураев не уточняет ни возможное направление, которое выберет в армии, ни сроки такого решения.

Я думаю, что найдется место для любого мужчины, способного выполнять работу в армии. Мои поступки у многих вызывали разные оценки – но я делаю то, что считаю нужным. И, в принципе, мне безразлично многое из того, что обо мне думают. Буду работать на победу страны, где бы я ни был,

– пояснил Потураев.

Отвечая на вопрос, планирует ли он и в дальнейшем работать в большой политике, экс-председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики ответил, что сейчас главное – "понимать, где ты можешь принести максимальную пользу для победы".

Напомним, Никита Потураев 16 июля подал заявление об отставке с поста народного депутата. Это решение может быть связано с несогласием с последними кадровыми изменениями, заявил нардеп Ярослав Железняк.