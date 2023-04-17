В будущем мы к этому должны прийти, – Вениславский ответил, будут ли повестки в "Дие"

На сегодняшний день в Украине нет возможности выдавать повестки через "Дию". Однако в будущем это может быть реализовано.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский, информирует 24 Канал. По его словам, повестки в "Дие" появятся, но не в краткосрочной перспективе.

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Будут ли повестки в "Дие"

Вениславский считает, что потенциально в будущем мы должны прийти к цифровым повесткам в "Дие", поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки должны уйти в прошлое.

Однако на сегодняшний день это лишь проекты на не очень краткосрочную перспективу, которые можно прорабатывать, обсуждать, но говорить об их применении, я думаю, это преждевременно,

– подчеркнул он.

Впрочем, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что повесток в "Дие" не будет.

"Услуги нет ни в разработке, ни в планах", – отметил он.

Вручение повесток в Украине: что известно

Согласно постановлению Кабинета министров, в "Дие" в скором времени должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник сообщал, что новый порядок взятия на военный учет не означает, что повестки гражданам будут приходить через "Дию". Этого не будет.

Ранее Михаил Подоляк назвал 3 аспекта, будут ли в Украине раздавать повестки из-за "Дию". По его словам, украинские ТЦК сегодня работают до сих пор эффективно. Хотя есть некоторые ошибки, которые украинские военные постоянно исправляют.

Кстати, по словам вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, для введения электронных повесток через "Дию" следует изменить ряд документов, регуляторных актов в нашем законодательстве.

Недавно адвокат рассказал, могут ли украинцам вручить повестку прямо на границе. Он подчеркнул, что у пограничников нет таких полномочий. Юрист добавил, что повестку могут вручить где угодно, но не стоит ожидать, что это произойдет при пересечении государственной границы.

Отметим, что военный учет должен вестись через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Если военнообязанного гражданина Украины нет в этом реестре, он может воспользоваться порталом "Дия".