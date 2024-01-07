Будет ли враг больше маневрировать, когда земля подмерзнет: Штупун объяснил ситуацию на фронте
Если земля подмерзнет, враг сможет маневрировать и чаще использовать бронетехнику. Впрочем, это при условии, что не будет большого снежного покрова.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Такой вопрос обсуждали на фоне того, что в Украине ожидается существенное похолодание и морозы до -25 градусов, передает 24 Канал.
К теме Россияне не унимаются – где ВСУ сдержали атаки: карта боевых действий за 7 января
Если земля подмерзнет и не будет снега, то враг может больше применять бронетехнику. Однако украинские защитники готовы к такому возможному развитию событий.
Речь идет о большем количестве танков или бронеавтомобилей. Штупун отметил, что оккупанты их применяют и сейчас, но техника врага менее маневренна, потому что она может передвигаться только на определенных участках местности.
Если почва подмерзнет, они смогут, например, по какому-то полю ехать, но это при условии, что не будет большого снежного покрова,
– объяснил Штупун.
Какая ситуация на Таврическом направлении
Штупун также кратко рассказал о ситуации на Таврическом направлении. Так, за прошедшие сутки Силы обороны на этом участке фронта ликвидировали 493 российских оккупантов, а еще 10 – взяли в плен.
Кроме того, ВСУ также уничтожили 46 единиц техники в течение суток. В частности:
- 1 танк;
- 8 ББМ;
- 12 артсистем;
- 2 средства ПВО;
- 12 БпЛА;
- 10 автомобилей;
- 1 единица спецтехники.
Силы обороны также уничтожили 3 склада с боеприпасами.