Без этого корабля подводный флот России не может выходить в море: сводка от Свитана
Черноморский флот России лишился уникального спасательного судна "Коммуна". Произошло это благодаря удару наших защитников по оккупированному Севастополю.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для 24 Канала отметил, что после поражения очередного судна Черноморский флот еще больше будет сидеть "по домам".
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Чем важно для России судно "Коммуна"
Свитан объяснил, что без этого корабля в целом российский подводный флот не имеет права выходить в море, поскольку нет механизма спасения экипажа и подводной лодки, если она потерпит крушение.
По его словам, теперь, выходя в море, российские моряки будут понимать, что любая проблема на подводной лодке – практически смерть для них, поскольку их никто уже не достанет. И это касается не только подводных лодок, но и кораблей, если их постигнет судьба крейсера "Москва".
А она точно постигнет, есть механизмы, как их достать,
– сказал полковник запаса.
Поэтому, добавил Свитан, вероятнее всего, Черноморский флот теперь еще больше будет сидеть "по домам", пытаясь спрятаться в бухтах в России или в Крыму.
Бои за Часов Яр
Полковник запаса отметил, что перед россиянами поставлена задача захватить Часов Яр до 7 мая, когда должна состояться "инаугурация" Путина. То есть оккупанты будут пытаться "подарить" диктатору этот город.
Он отметил, что все будет зависеть от того, насколько быстро к нам прибудет американская помощь, хотя бы снаряды. Будет достаточно вдвое – втрое увеличить нормирование по снарядам – и мы удержим Часов Яр.
Вариантов удержать очень много, но они все основываются на достаточном количестве сил и средств, которые туда будут выделены,
– заявил Свитан.
Если же, заметил он, подойдут еще и дальнобойные ракеты ATACMS в достаточном количестве, тогда точно никаких наступательных действий россиян ни в мае, ни в июне не будет.
Что происходит в Часовом Яре: смотрите на карте
Последствия сбивания Ту-22М3 для России
Свитан заметил, что погибли командир экипажа и летчик, сидевшие впереди. Произошло принудительное катапультирование тела летчика, потому это точно свидетельствует о поражении самолета нашей ракетой. Техническая неисправность не привела бы к потере 2 членов экипажа.
По его словам, россиянам очень трудно подготовить экипаж Ту-22 – если готовить 4 пилотов с нуля, то по полной программе на это нужно аж 8 лет.
Подготовка иногда стоит дороже, чем стоимость самого самолета,
– сказал летчик-инструктор.
Поэтому, подытожил Свитан, потеря Ту-22М3 и экипажа – это двойной удар по "российских ВКС" (Воздушно-космические силы).
Потери России: последние новости
- С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия лишилась 460 260 солдат. Только за последние сутки российское войско уменьшилось на 730 человек. Кроме того, наши защитники в целом уничтожили более 7 тысяч танков и почти 14 тысяч боевых бронированных машин.
- Впервые за время полномасштабной войны Воздушные силы ВСУ вместе с украинскими разведчиками уничтожили вражеский бомбардировщик Ту-22М3. Произошло это 19 апреля во время атаки россиян. Два пилота успели катапультироваться и остались живы. Еще два – погибли.
- 21 апреля украинские защитники поразили российское спасательное судно "Коммуна" в порту временно оккупированного Севастополя. Это самый старый корабль на вооружении Черноморского флота, однако очень ценный для противника, ведь является единственным спасательным судном такого класса в Черном море.