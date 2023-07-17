На восстановление пойдут годы: каковы масштабы попадания по Крымскому мосту

Поражение Крымского моста – результат ночного "хлопка" на полуострове 17 июля. Переправа является главным методом поставки вооружения из России, поэтому это значительно усложнит логистику врага. Более того, быстрое восстановление моста невозможно, что только усугубляет ситуацию для России, и наоборот – дает новые возможности для ВСУ.

Подтверждение последствий разрушения моста

По данным источников 24 Канала, восстановить полноценное движение по Крымскому мосту Россия не сможет. Для этого врагу понадобится не менее 1 – 2 года.

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Сложно технически, ведь для того чтобы возобновить движение через мост, нужно установить несколько плит, восстановить опоры, а также провести полную проверку всей конструкции. Более того, и это не гарантирует, что использование моста будет безопасным.

Если спешно и без соблюдения технологий будут восстанавливать, то могут за год где-то успеть, но мост будет крайне опасен для использования,

– подчеркнули источники.

Кроме того, следует понимать, что сухопутный коридор для войск сейчас простреливается, а вскоре будет полностью под огневым контролем ВСУ.

К слову, это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для опрокидывания бронетехники и живой силы на Юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва обрушились несколько его пролетов.

В Украинской разведке пока не комментировали прямо подрыв моста, но напомнили слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя". А в СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", а все детали по хлопку раскроют после победы.

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