Повреждены дома, пожары и пострадавшие: оккупанты нанесли 4 удара по Харькову
Источник:Олег Синегубов
Российские захватчики 2 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате вражеских обстрелов пострадал также и город Харьков.
Там в результате вражеской атаки вспыхнули пожары и получили повреждения гражданские здания. Впоследствии стало известно, что в городе также есть пострадавшие.
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Какие последствия вражеской атаки по Харькову
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупанты нанесли, как минимум, 4 удара по Харькову. В частности, российские захватчики ударили по центральной части города.
Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Детали устанавливаются,
– сказал он.
Синегубов также подчеркнул, что соответствующие службы работают уже на месте прилета.
Он также отметил, что по состоянию на 9:05 медики оказывают помощь 22 раненым, госпитализированы в медицинские учреждения – 16 человек. Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть погибший в результате вражеской атаки.
Об атаке Харькова также рассказал мэр Игорь Терехов. Он отметил, что есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки.
"Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется", – написал он.Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Россияне ударили ракетами по Харькову
- Российская армия утром 2 января нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Из-за этого около 7 часов 30 минут в городе Харьков прогремели взрывы.
- Уже в 7 часов 38 минут в городе прогремел второй взрыв, а ориентировочно в 7 часов 41 минуте – третий взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал людей не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что Харьков находился под массированным ракетным ударом. Впоследствии Синегубов отметил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.
- В то же время взрывы также прогремели и в Киеве. Россияне также атаковали город ракетами, в частности, оккупанты пустили на столицу и гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". В результате вражеской атаки в части города исчез свет.