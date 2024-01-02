Повреждены дома, пожары и пострадавшие: оккупанты нанесли 4 удара по Харькову

Российские захватчики 2 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате вражеских обстрелов пострадал также и город Харьков.

Там в результате вражеской атаки вспыхнули пожары и получили повреждения гражданские здания. Впоследствии стало известно, что в городе также есть пострадавшие.

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Какие последствия вражеской атаки по Харькову

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупанты нанесли, как минимум, 4 удара по Харькову. В частности, российские захватчики ударили по центральной части города.

Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Детали устанавливаются,

– сказал он.

Синегубов также подчеркнул, что соответствующие службы работают уже на месте прилета.

Он также отметил, что по состоянию на 9:05 медики оказывают помощь 22 раненым, госпитализированы в медицинские учреждения – 16 человек. Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть погибший в результате вражеской атаки.

Об атаке Харькова также рассказал мэр Игорь Терехов. Он отметил, что есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки.

"Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется", – написал он.

Россияне ударили ракетами по Харькову

Российская армия утром 2 января нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Из-за этого около 7 часов 30 минут в городе Харьков прогремели взрывы.

Уже в 7 часов 38 минут в городе прогремел второй взрыв, а ориентировочно в 7 часов 41 минуте – третий взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал людей не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что Харьков находился под массированным ракетным ударом. Впоследствии Синегубов отметил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.

В то же время взрывы также прогремели и в Киеве. Россияне также атаковали город ракетами, в частности, оккупанты пустили на столицу и гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". В результате вражеской атаки в части города исчез свет.