Изменения для категории ограниченно годных после 18 мая: разъяснения от Минобороны
Источник:"РБК-Украина"
Недавно Минобороны приняло решение, которым отменило статус "ограниченно годный". Теперь медкомиссия будет давать два заключения после проверки – годен или непригоден.
Граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, в течение девяти месяцев с 4 мая 2024 года должны пройти повторный медицинский осмотр. Это необходимо для определения их пригодности или непригодности к военной службе.
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Что изменилось для категории ограниченно годных
С 4 мая вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который отменяет статус "ограниченно годный".
Министерство обороны сообщило, что автоматического перевода ограниченно годных граждан в категорию годных или непригодных новое законодательство не предусматривает.
Пригодность или непригодность к военной службе решает исключительно военно-врачебная комиссия. Поэтому ТЦК СП могут принять решение о направлении гражданина на медицинский осмотр ВВК, если он был признан ограниченно годным до 4 мая 2024 года.
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