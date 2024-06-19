Ударит по обычным людям: что россияне могут не простить Путину

В России планируют повысить налоги на доходы предприятий и граждан. Такая российская реформа повышения налога на прибыль физлиц, согласно анализу экономистов, повлияет на почти 3 миллиона россиян. Они будут резко недовольны.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что такое повышение налогов происходит тогда, когда огромные деньги тратят на войну против Украины. Недовольство может усилиться среди определенной группы людей, которая более-менее разбирается в политике. В британской разведке убеждены, что повышение налогов в России, вероятнее всего, используют для финансирования войны.

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Тем временем Владимир Путин предлагает снять с России санкции, хотя ранее он говорил, что россияне в этих условиях начали якобы "лучше жить". Однако, если российский диктатор хочет снятия ограничений, то это означает, что он врал, что они идут "на пользу".

На кого повлияет повышение налогов в России

Есть понимание, что в российской армии воруют деньги. В России недавно арестовали ряд генералов из окружения министра обороны. Так Путин подтвердил, что средства на войну тратятся не так эффективно, как бы того хотели.

"Под предлогом финансирования глупой войны я теперь должен финансировать генеральскую коррупцию". Это совсем людям не понравится,

– заявил Галлямов.

Кроме того, в стране-агрессоре за год могут повысить налоги и для другой группы людей. Возможно, так и появится новая волна недовольных, ведь ситуация в экономике ухудшается.

"Что касается налога на прибыль предприятий, так это сразу ударит прямо по беднейшим слоям населения, потому что это в чистом виде налог, который приведет к всплеску инфляции. Предприятия просто будут свои дополнительные расходы перекладывать на плечи потребителя", – подчеркнул российский оппозиционный политтехнолог.

Инфляция влияет именно на бедное население, а не на состоятельное. Все россияне это почувствуют уже сейчас.

Что россияне не смогут простить Путину

Относительно войны, российское население считает, что оно "не имеет права спорить" с Путиным и "посягать на большую политику". Глава Кремля заключил с народом неофициальное "соглашение". Мол, он делает все, что будет увеличивать уровень жизни россиян, а они – не будут лезть в "большую политику".

Вот поэтому здесь протесту материализоваться по вопросам "большой политики", особенно международных отношений, гораздо сложнее, чем по инфляции, которая касается кошелька каждого гражданина. Люди считают, что начать ненужную войну – Путин "имеет право". А вот ухудшать уровень жизни – он не имеет права,

– сказал Аббас Галлямов.

Однако, получается, что диктатор нарушил эти договоренности, если уровень жизни россиян ухудшается. Поэтому, мол, они не обязаны быть лояльными к главе Кремля.