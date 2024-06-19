Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що таке підвищення податків відбувається тоді, коли величезні гроші витрачають на війну проти України. Невдоволення може посилитися серед певної групи людей, яка більш-менш розбирається у політиці. У британській розвідці переконані, що підвищення податків у Росії, найімовірніше, використають для фінансування війни.

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Тим часом Владімір Путін пропонує зняти з Росії санкції, хоча раніше він говорив, що росіяни в цих умовах почали нібито "краще жити". Однак, якщо російський диктатор хоче зняття обмежень, то це означає, що він брехав, що вони йдуть "на користь".

На кого вплине підвищення податків у Росії

Є розуміння, що в російській армії крадуть гроші. У Росії нещодавно заарештували низку генералів з оточення міністра оборони. Так Путін підтвердив, що кошти на війну витрачаються не так ефективно, як би того хотіли.

"Під приводом фінансування дурної війни я тепер маю фінансувати генеральську корупцію". Це зовсім людям не сподобається,

– заявив Галлямов.

Окрім того, у країні-агресорці за рік можуть підвищити податки для іншої групи людей. Можливо, так і з'явиться нова хвиля невдоволених, адже ситуація в економіці погіршується.

"Що стосується податку на прибуток підприємств, так це відразу вдарить прямо по найбідніших верствах населення, тому що це в чистому вигляді податок, який призведе до сплеску інфляції. Підприємства просто будуть свої додаткові витрати перекладати на плечі споживача", – наголосив російський опозиційний політтехнолог.

Інфляція впливає саме на бідне населення, а не на заможне. Усі росіяни це відчують уже зараз.

Що росіяни не зможуть пробачити Путіну

Щодо війни, російське населення вважає, що воно "не має права сперечатися" з Путіним та "посягати на велику політику". Очільник Кремля уклав з народом неофіційну "угоду". Мовляв, він робить усе, що збільшуватиме рівень життя росіян, а вони – не будуть лізти у "велику політику".

Ось тому тут протесту матеріалізуватися з питань "великої політики", особливо міжнародних відносин, набагато складніше, ніж щодо інфляції, яка стосується гаманця кожного громадянина. Люди вважають, що почати непотрібну війну – Путін "має право". А ось погіршувати рівень життя – він не має права,

– сказав Аббас Галлямов.

Однак, виходить, що диктатор порушив ці домовленості, якщо рівень життя росіян погіршується. Тому, мовляв, вони незобов'язані бути лояльними до очільника Кремля.