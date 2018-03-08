С праздником 8 марта: что пожелать жене, маме, сестре и бабушке
Международный женский день 8 марта — прекрасный повод, чтобы поздравить своих любимых женщин с этим нежным весенним праздником. В нашем материале вы найдете трогательные поздравления, с помощью которых можно выразить всю свою любовь маме, жене, сестре и бабушке.
Женщины приносят в жизнь любого мужчины радость, смех и чувство нужности. Порадуйте прекрасных жен, мам, сестер и бабушек замечательными поздравлениями на 8 марта. Даже если вы устроите скромный праздник, но от души произнесите красноречивые поздравления и подарите букет, женщины будут в восторге!
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Поздравления с 8 марта для мам в стихах
Сьогодні, матусю — тобі дякую.
За те, що ти зі мною і за любов твою.
Ти з дитинства ангелом-охоронцем була,
Завжди повна турботи, ніжності тепла.
Ти допомагала важкий вивчити урок,
І найсмачніший для мене пекла пиріг.
Ти і зараз зі мною добра і мила,
Все розуміюча, дуже терпляча.
Ти даруєш, сонечко, — посмішки, ласку рук,
Ти мій порадник, мій союзник, добрий друг.
І я бажаю з самою щирою любов’ю
Тобі удачі, щастя, радості, здоров’я!
Поздравления с 8 марта для мам
***
Якби мене запитали:
"Чому ти любиш маму?"
Я б дуже здивувався
І пішов подумати трохи.
Я б заліз на антресолі
Або сховався б у ванній,
А потім би з шумом виліз
І відповів, усміхаючись:
— Не за прання і готування
(Ні, за це, загалом, теж!),
Але ж це все вторинне
(О, яке слово знаю!).
Маму я люблю за ніжність,
Доброту і розуміння,
За красивість і за те, що
Мама — найрідніша!
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Поздравления с 8 марта для мам
***
Мамо, настала весна,
Квітне верба запашна,
Річка в долині синіє.
Мамо, настала весна,
Пташечка в полі співає,
Пісня її чарівна
Сонечко вранці стрічає.
Мамо, настала весна,
Квітів нарвали ми з татом
Там, де поляна ясна,—
В тебе ж весняне свято!
***
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина!
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей весняний ранок,
У велике свято!
Поздравления с 8 марта для мам
***
Любій мамі на світанні квітку подарую.
З днем святковим привітаю, міцно поцілую.
Хай моя чудова квітка на вікні зростає
І з матусею щоранку сонце зустрічає.
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Поздравления с 8 марта для бабушки
Люба бабусю, тебе я вітаю,
Радості, щастя, здоров’я бажаю!
Хай тобі сонечко світить яскраво,
Квіти буяють і стеляться трави.
Бажаю тобі я сто років прожити,
Нехай тебе люблять онуки і діти.
Нехай тебе старість не квапить, минає
І серце твоє хай нещастя не крає.
Живи ти ще довго на світі оцім —
На радість онукам і дітям своїм.
Поздравления с 8 марта для бабушки
***
Ти в мене світла і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним,
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним і рясним!
***
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
Поздравления с 8 марта жене
Все, про що мріється в снах кольорових,
Все найдобріше і світле усе —
Вітер весняний на крилах любові
8 Березня хай принесе!
Поздравления с 8 марта жене
***
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
Хай сонце заходить з весною в твій дім
Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів.
Хай білий підсніжник любов принесе
І хай тобі завжди весело буде.
***
Дружина, частина моєї душі, вітаю тебе,
З днем 8 березня, дарую тобі всього себе.
Ти для мене єдина на світі.
Вірна та добра, за тебе готовий заступиться і відповісти.
Будь також чесна і вдячна мені,
Ми стільки років прожили в боротьбі, труднощах та вогні.
Мені більше від життя нічого не потрібно.
Крім постійного щастя з тобою і дружби.
Поздравления с 8 марта жене
***
Вітаю з 8 березня,
Моя мила дружина!
І зізнаюся, що на світі,
Більше всіх люблю тебе!
Ти мій світ, моя відрада,
Моя квіточка польова,
І завжди, скрізь і всюди,
Я тобою захоплююся!
Я такий щасливий, що ми разом,
Що живемо однією сім'єю,
Що одного разу в житті,
Зустрілися ми з тобою.
***
У цей день 8 березня,
Я тебе вітаю від щирого серця.
Цілую міцно і жарко,
Мені приємно тобою пишатися.
Ти найкраща, вірна,
Прекрасна, чуйна, ніжна.
Без тебе моє життя дорівнює нулю,
Кожен день лише тебе я люблю.
Поздравления с 8 марта жене
Поздравления с 8 марта для сестры
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
***
Квітує березень прекрасний
Для тебе в цей жіночий день.
Добра! Любові! Мрій і щастя!
Барвистих квітів і пісень!
Редакция 24 канала поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 марта!