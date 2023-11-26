Пожар и взрыв на тракторном заводе в Челябинске: там могли ремонтировать военную технику
В Челябинске вечером произошел мощный взрыв. После этого произошел пожар, дым от которого был виден за кварталы.
Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября. Соцсетями ходят фото и видео с места событий в российском Челябинске.
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Подробности инцидента в Челябинске
В конце недели на территории Челябинского тракторного завода произошел пожар. Российские СМИ сообщали, что перед этим там раздался взрыв. По предварительным данным, там мог взорваться трансформатор.
В самом Челябинске из-за этого инцидента уже начались проблемы. Так, у местных жителей исчезла вода. А еще россияне пожаловались на перебои в подаче электроэнергии.
У некоторых россиян случалась паника из-за этого взрыва и пожара.
Осторожно! На этих кадрах присутствует ненормативная лексика на русском языке!
Россияне нервничают из-за взрыва в Челябинске: смотрите видео
Сам момент взрыва тоже попал на видео.
Мощный взрыв на заводе в России: смотрите видео
Как можно увидеть на других кадрах, этот взрыв жители Челябинска видели в километрах от завода.
Мощный взрыв на тракторном заводе: смотрите видео
Как пишут оппозиционные СМИ, на этом предприятии россияне могли ремонтировать тяжелую военную технику. В советское время там, несмотря на название, создавали танки.К слову, против этого завода Украина и США ввели санкции в 2023 году. Причина: специализация предприятия на производстве дизельных двигателей для военной техники для нужд вооруженных сил страны-агрессора.
МЧС страны-террориста отчиталось о ликвидации пожара. А пропагандистские медиа Кремля заявили об отсутствии пострадавших.
В России постоянно что-то пылает и взрывается
- Не так давно в Волгограде прогремели взрывы на заводе по производству радиаторов, после чего на предприятии произошел пожар. Известно о двух пострадавших, госпитализированных в состоянии средней тяжести.
- Также под Волгоградом произошли взрывы на территории воинской части. Кроме этого, там горел склад с оружием.
- Как сообщалось ранее, на химическом заводе в Брянской области тоже раздались взрывы. Это предприятие имеет отношение к производству аэробалистических ракет "Кинжал".