Более двух сотен спасателей вторые сутки тушат пожар после российского удара по Киевской области

В ночь с 11 на 12 июня Россия осуществила комбинированную ракетно-пушечную атаку на Киев и область. Пожар, который вспыхнул в результате удара на одном из предприятий вблизи столицы не могут потушить уже вторые сутки.

По состоянию на вторую половину дня 13 июня, по информации спасателей, пожар на промышленном предприятии Киева пока не удалось ликвидировать. Он возник из-за падения обломков сбитого вражеского ударного дрона.

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Пожар тушат вторые сутки

В ГСЧС Украины сообщают, что в Киевской области продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.

На месте работает 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда,

– сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели уже вторые сутки тушат пожар / Фото ГСЧС Украины

В тушении пожара задействованы сотни спасателей и десятки единиц техники / Фото ГСЧС Украины

Что известно об атаке на Киевскую область 12 июня