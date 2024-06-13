Более двух сотен спасателей вторые сутки тушат пожар после российского удара по Киевской области
Источник:ГСЧС Украины
В ночь с 11 на 12 июня Россия осуществила комбинированную ракетно-пушечную атаку на Киев и область. Пожар, который вспыхнул в результате удара на одном из предприятий вблизи столицы не могут потушить уже вторые сутки.
По состоянию на вторую половину дня 13 июня, по информации спасателей, пожар на промышленном предприятии Киева пока не удалось ликвидировать. Он возник из-за падения обломков сбитого вражеского ударного дрона.
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Пожар тушат вторые сутки
В ГСЧС Украины сообщают, что в Киевской области продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.
На месте работает 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда,
– сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели уже вторые сутки тушат пожар / Фото ГСЧС Украины
В тушении пожара задействованы сотни спасателей и десятки единиц техники / Фото ГСЧС Украины
Что известно об атаке на Киевскую область 12 июня
- Россия рано утром 12 июня атаковала Украину ракетами и дронами. Киевская область стала центральной целью. Российские военные провели комбинированную атаку на столицу, применив несколько видов вооружений. Враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, ударные БпЛА и баллистику.
- В ночь на 12 июня Киевскую область накрыла мощная гроза. Молнию и гром жители области наблюдали прямо во время атаки россиян, когда те запустили "Шахеды" и ракеты на столицу.
- Для улучшения результатов россияне надеялись провести атаку, прикрываясь плохими погодными условиями. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал, что благодаря профессионализму Сил ПВО все цели над Киевом были уничтожены, а "нестандартная тактика" россиян провалилась.