В Мариуполе произошел пожар возле российской военной базы, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар вблизи военной базы оккупантов. Огонь вспыхнул на проспекте Металлургов.

Об огненном инциденте сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, место пожара – в опасной близости от военной базы россиян.

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Российские военные вновь подожгли камыш в месте базирования в районе моста через Кальчик по проспекту Металлургов. Или не военные подожгли базу,

– говорится в заметке Андрющенко.

Пожар вблизи военной базы оккупантов – видео

Российские пропагандисты срочно начали оправдываться и продвигать версию, что в Мариуполе горит поле. Однако Петр Андрющенко утверждает, что на месте пожара поля никогда не было.

Что сейчас происходит в оккупированном Мариуполе