В Мариуполе произошел пожар возле российской военной базы, - Андрющенко
Источник:Петр Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар вблизи военной базы оккупантов. Огонь вспыхнул на проспекте Металлургов.
Об огненном инциденте сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, место пожара – в опасной близости от военной базы россиян.
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Российские военные вновь подожгли камыш в месте базирования в районе моста через Кальчик по проспекту Металлургов. Или не военные подожгли базу,
– говорится в заметке Андрющенко.
Пожар вблизи военной базы оккупантов – видео
Российские пропагандисты срочно начали оправдываться и продвигать версию, что в Мариуполе горит поле. Однако Петр Андрющенко утверждает, что на месте пожара поля никогда не было.
Что сейчас происходит в оккупированном Мариуполе
- Оккупанты заявляют, что в Мариуполе якобы проживает 280 тысяч местного населения и еще примерно 100 тысяч россиян. Однако, как отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, на самом деле цифры значительно меньше.
- Российские оккупанты в Мариуполе незаконно присваивают квартиры украинцев, которые находятся в эвакуации, планируя продавать их. Как рассказал Андрющенко, захватчики поощряют россиян покупать квартиры в городе.
- Временно оккупированный Мариуполь еще с прошлого года активно начали заселять мигрантами из Центральной Азии. Сейчас же началась вторая волна – мигрантов замещают самими же россиянами. Их в Мариуполе привлекают низкие цены на жилье и выгодное ипотечное кредитование. При этом гуманитарная ситуация в городе – до сих пор ужасная.
- По Мариуполю обычно проезжает много военной техники противника, которая затем направляется на различные участки фронта. В то же время там заметили технику с новыми отметками. Андрющенко предположил, куда она движется.