Уснули с окурком: в Мелитополе в районе базы оккупантов произошел масштабный пожар

К российским оккупантам, вероятно, в очередной раз пришел "хлопок". В этот раз – к вражеской базе во временно оккупированном Мелитополе.

В городе был зафиксирован масштабный пожар. Однако взрывов не было.

Обратите внимание В Мелитополе сплошная российская база, – мэр города

Масштабный пожар у оккупантов в Мелитополе

Как рассказал мэр Иван Федоров, с утра 1 февраля жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым зафиксировали в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма" – там они разместили свою военную базу.

Взрывы не зафиксированы, поэтому, наверное, оккупанты заснули с окурком и подгорело,

– отметил городской голова.

Сейчас все подробности уточняют.



В Мелитополе наблюдали густой дым / фото Иван Федоров

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