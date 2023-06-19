В Москве горел ремонтно-механический завод: столб черного дыма виднелся из разных районов столицы

В Москве 19 июня в очередной раз произошел пожар. На этот раз горел Центральный ремонтно-механический завод в районе Кузьминки.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. 24 Канал собрал видео, распространяемые в сети очевидцами. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отреагировал на сегодняшний инцидент и отметил, что Россия погружается в техногенный коллапс

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Поговаривают, что эффект линзы с последующим задымлением имели место на территории Центрального ремонтно-механического завода в Кузьминках. Все глубже и глубже Россия погружается в техногенный коллапс. Ай-яй-яй,

– написал Александр Коваленко.

В Москве горел ремонтно-механический завод: видео

Российские СМИ сообщали, что возгорание произошло на крыше здания, а его площадь составляла 100 квадратных метров. Позже появилось уточнение, что пожар на той же площади локализовали, а затем потушили. Полыхали битум и утеплитель, из-за чего было много дыма.

Людей из здания, конечно, пришлось эвакуировать.

Больше видео сегодняшнего пожара в Москве:

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