Об этом пишет мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о пожаре на нефтебазе?

Возгорание на нефтебазе ООО "ИнтекХим" произошло ночью. В общем, это российская компания, которая специализируется на оптовой торговле химической продукцией и нефтепродуктами.

Где расположена нефтебаза, которая загорелась 26 мая: смотрите на карте

Ситуация привлекла внимание из-за того, что недавно в том же регионе произошел взрыв на ЛПДС "Нурлино".

На фоне двух инцидентов подряд в публичном пространстве появляются предположения о возможной деятельности диверсионных групп, хотя официального подтверждения таким версиям пока нет.

Башкортостан не единственный: где еще в России пылали нефтяные объекты?

Силы обороны Украины 25 – 26 мая били по стратегически важным объектам российской армии. В Генеральном штабе подтвердили приостановку работы Сызранского нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, в ночь на 15 мая Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России – Рязанский. Новые спутниковые снимки, датированные 24 мая, демонстрируют значительные повреждения предприятия, которых не было зафиксировано на предыдущих кадрах.

Заметим, что с начала полномасштабной войны Украина нанесла удары по меньшей мере по 24 из 33 российских нефтеперерабатывающих заводов, которые перерабатывают более 1 миллиона тонн нефти ежегодно. Всего зафиксировано 158 атак.

Среди крупнейших предприятий, которые до сих пор не попадали под удары, остаются только Омский и Ангарский НПЗ, расположены за Уралом.