Масштабный пожар на нефтебазе в Ровенской области: появились фото последствий ночной атаки дронами

Ночью Ровенщину атаковали вражеские беспилотники "Шахед". В результате вражеского теракта, дроны попали в нефтебазу – пострадавших нет.

Ровенская областная прокуратура показала последствия взрыва – на фото видно, как пылает нефтебаза в Дубенщине. Россияне в очередной раз атаковали украинскую инфраструктуру.

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Последствия взрыва

Ночью 10 августа 2023 года россияне нанесли удар по территории гражданской нефтебазы в Дубенском районе. Беспилотники уничтожили резервуар с горючим и вызвали пожар.

Пылает нефтебаза в Ровенской области / Ровненская областная прокуратура

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Следователи собирают все доказательства и документируют последствия агрессии. Также на месте работают спасатели.

Россия уничтожила нефтебазу / Ровненская областная прокуратура

Враг атаковал базу дронами "Герань-2", более известными как "Шахед". Жертв в результате удара нет.

Россия атаковала Ровенщину "Шахедами" / Ровненская областная прокуратура

Россия продолжает ежедневный террор