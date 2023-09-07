Салют на заводе "Салют": в Москве вспыхнуло предприятие, производящее корабельные радары
На заводе "Салют" в Москве, производящем военное оборудование, вспыхнул пожар. Производство, в частности, занимается изготовлением корабельных радаров.
Российские СМИ сообщают, что загорелась одна из лабораторий. Пожар в Москве уже ликвидирован.
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В Москве горел "Салют"
Российские СМИ сообщают, что в Москве на улице Плеханова пылало здание завода "Салют", загорелась одна из лабораторий, где хранился горючий натрий. Из окна 3 этажа валил густой чёрный дым. Людей оттуда эвакуировали – пожарные присвоили возгоранию повышенный ранг.
Пожар уже ликвидирован. Россияне сообщают, что площадь возгорания была совсем небольшой – всего 6 квадратных метров.
"Салют" занимается изготовлением радиолокационных систем, оптико-электронных систем управления стрельбой корабельных артиллерийских установок и другое радиолокационное оборудование. Из гражданской продукции завод производит светильники, стеалжи, станки, металлические шкафы.
Следует добавить, что с 2022 года Московский завод находится под санкциями США. Экспорт с компании строго контролируется.
Что-то полыхает в России
- Ночью 7 сентября в трех российских областях раздались взрывы - "хлопки" добрались до Брянской области, а также прилетело в Ростов и Москву. В частности, под ударом оказались штаб Южного округа и аэропорт "Жуковский".
- В российском городе Дзержинск, что в Нижегородской области, с местного предприятия "СИБУР-Нефтехим" валил черный дым. Сначала россияне заявляли о пожаре, а впоследствии изменили версию – якобы это режим дымного горения и он не несет угрозы.
- 3 сентября в Санкт-Петербурге местные слышали громкие взрывы в районе нефтебазы "Ручей". Точная причина возгорания неизвестна, однако предварительно загорелась цистерна.