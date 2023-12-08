В селе на Житомирщине загорелся дом: в огне погибло трое детей
Источник:ГСЧС
В Вербовке на Житомирщине загорелся жилой дом. В результате погибло трое детей в возрасте от двух до пяти лет.
Трагедия произошла днем 8 декабря. По предварительным данным, к ней привело нарушение правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи.
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"Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом уже был охвачен пламенем", – отметили в ГСЧС.
Ликвидировать пожар удалось не сразу
Огонь тушили почти полтора часа. Чрезвычайникам помогали также пожарные местной пожарной охраны из двух сел.
Однако спасти детей им не удалось. Самому младшему ребенку было два года, а самому старшему – пять.
Их 37-летняя мать получила ожоги, но осталась жива.
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Нападающего, оказавшегося местным жителем, в тот же день задержали правоохранители. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное.
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