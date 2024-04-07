Горел весь дом: во время установки натяжного потолка в Татарстане взорвался газовый баллон

В одном из населенных пунктов российского Татарстана вспыхнул многоквартирный дом. Власти заявляют о взрыве газа, который произошел в результате ремонтных работ.

В субботу поздно вечером, 6 апреля, (по киевскому времени) об этом написали российские телеграм-паблики, – информирует 24 Канал. Собственно, речь идет о жилой многоэтажке в городе Нурлате.

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В Татарстане горел дом

В министерстве чрезвычайных дел России сообщили, что площадь возгорания составляла около 80 квадратных метров. Согласно официальным данным, в соответствующем доме зарегистрировано 22 человека, но реальное количество жителей уточняют.

По предварительной информации, в квартире во время установки натяжных потолков взорвался газовый баллон,

– пишут в российском ведомстве.

Телеграм-каналы отмечают, что огонь охватил всего четыре квартиры, уничтожив стены между помещениями. Пострадало 3 человека, 1 человек погиб. На месте в целом работало 40 спасателей, 12 единиц техники: огонь укрощали в течение нескольких часов.

Пожар в жилой многоэтажке Татарстана: смотрите видео с телеграм-каналов

В результате взрыва газа в российском Нурлате вспыхнул пожар: видео с телеграм-каналов

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