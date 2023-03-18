В Подмосковье загорелся пожар на одном из крупнейших заводов химической промышленности

В Подмосковье снова вспыхнул пожар. На этот раз возгорание произошло на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности России "Тонкий органический синтез" в Долгопрудном.

Об этом говорят российские СМИ со ссылкой на экстренные службы России.

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Что стало причиной пожара

Предварительно известно, что на территории предприятия загорелась цистерна для хранения талового масла объемом 12 кубометров на площади в 50 квадратных метров. В результате пожара пострадал один работник.

Возгоранию присвоили третий уровень сложности. Его уже ликвидировали.

В Подмосковье все чаще происходят пожары

В российском городе Одинцово, расположенном в Московской области, 13 марта вспыхнул масштабный пожар на складе. Россияне жаловались из-за взрывов. Инцидент произошел ориентировочно в 3:20. Поэтому жителям Подмосковья тревожно с самого понедельника, некоторые проснулись и снимали пожар на видео.

А 11 марта один из поселков Подмосковья охватил масштабный пожар. Огонь атаковал площадь в 5 тысяч квадратных метров. Пожар произошел на заводе по производству пластика в подмосковном поселке Колюбакино. Как стало известно, в цехе на заводе по производству пластика загорелась площадь 5000 квадратных метров. Из-за этого обрушилась крыша здания.

Ранее на территории Центрального аэрогидродинамического института в Подмосковье вспыхнул пожар. Известно, что загорелась трансформаторная подстанция. О пострадавших не было информации.

Завод является одним из старейших и крупнейших российских предприятий, работающих в сфере химической промышленности.