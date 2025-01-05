В психоневрологическом интернате на Харьковщине вспыхнул пожар: есть пострадавшие

Поздно вечером 4 января в городе Южное Харьковской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. Пострадали 6 человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Спасатели показали кадры с места пожара.

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Что известно о пожаре в психоневрологическом интернате

Пожар в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната вспыхнул в 21:44. По словам спасателей, горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания 2 квадратных метра.

Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 – получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение,

– сообщили в ГСЧС.

Также отметили, что уже в 22:10 пожар удалось локализовать. Впоследствии его ликвидировали. Причину возгорания устанавливают.

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Пожар в психоневрологическом интернате / Фото ГСЧС