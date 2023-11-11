Родственники увидели ужасную картину: на Полтавщине из-за пожара погибли супруги с 2-летним сыном
Источник:ZAHID.NET
В Полтавской области произошел пожар в частном доме. К сожалению, проживавшая в нем семья погибла.
Трагедия произошла в селе Новые Санжары. Полиция получила уведомление о пожаре 11 ноября около 10 утра.
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Подробности трагедии в Полтавской области
Жители села Нехвороща приехали к родственникам в Новые Санжары и увидели задымление. Именно они вызвали полицейских и спасателей, а также сообщили им, что в доме могут находиться люди.
Соответствующие службы немедленно приехали на место происшествия. Однако пожар самоликвидировался еще до прибытия спасателей из-за отсутствия воздуха в доме. Пожарные ликвидировали задымление и вместе с полицией нашли тела 3 человек.
Последствия пожара в Полтавской области / Фото Полиции Полтавской области
К сожалению, из-за этого пожара погибли 26-летний мужчина, 28-летняя женщина и их маленький сын, которому было всего 2 года. Их тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети. По факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекшей смерть людей, правоохранители открыли уголовное производство.
В этом доме погибла целая семья / Фото Полиции Полтавской области
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