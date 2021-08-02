Вслед за Украиной: ЕС направит самолеты для тушения лесных пожаров в Турции

Еврокомиссия направит в Турцию 3 самолета для борьбы с масштабными пожарами в стране. Они входят в Европейский резерв средств гражданской защиты.

Словенский дипломат Янез Ленарчич заявил, что Евросоюз выражает полную солидарность с Турцией в такое тяжелое для нее время. Он заявил о готовности и в дальнейшем помогать в ликвидации пожаров в стране.

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ЕС постоянно контактирует с властями Турции

Комиссия уже помогла привлечь один самолет Canadair из Хорватии и еще 2 – из Испании. В то же время координационный центр Евросоюза постоянно контактирует с властями Турции, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять помощь в страну.

Турция, страдающая от беспрецедентных лесных пожаров, активировала механизм гражданской защиты ЕС,

– заявили в Еврокомиссии.

Украина 30 июля направила в Турцию 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения, которая состоит из 14 человек. Это специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах.

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Пожары в Турции: коротко