В российском Ульяновске вспыхнул Институт гражданской авиации

В российском Ульяновске 19 ноября вспыхнул пожар в одном из корпусов Института гражданской авиации. Огонь охватил крышу здания.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ASTRA. Отмечается, что из-за появления пламени происходит эвакуация студентов и сотрудников.

Читайте также В России жалуются, что ВСУ ударили ATACMS по военному объекту в Брянской области

Пожар начался с крыши

По информации российских социальных сетей, возгорание произошло на крыше заведения. На видео, опубликованных в сети, видно, как огонь активно распространяется по кровле.

Предварительно сообщили, что причиной возгорания мог стать пожар в столовой, который распространился на крышу.

На месте происшествия работают спасатели министерства чрезвычайных ситуаций в России, которые пытаются локализовать пламя.

В Ульяновске пылает корпус Института гражданской авиации: смотрите видео

К слову, в России в Екатеринбурге 18 ноября загорелась крыша городской поликлиники. Пожар вспыхнул на крыше здания, где происходили ремонтные работы. Огонь охватил 200 квадратных метров. На месте работали 48 человек и 13 спецмашин.

К тому же в Брянской области в ночь на 19 ноября прогремели взрывы на арсенале. Российское минобороны заявило о сбитии пяти ракет и повреждении одной, которая упала на территорию военного объекта, вызвав пожар. Они переживают, что это могут быть ATACMS. В то же время Украина официально не подтверждала удар этими ракетами.

Но ранее в Генштабе подтвердили, что Силы обороны нанесли успешное огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.