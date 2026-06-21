Масштабный пожар возле Крымского моста виден даже из космоса: появилось впечатляющее фото

В ночь на 21 июня украинские дроны нанесли массированный удар по оккупированному Крыму. Удар по нефтяному терминалу в Керчи лишил полуостров топлива.

После ударов в порту Керчи возник крупный пожар. Масштаб разрушений можно увидеть на спутниковом снимке, опубликованном NV.

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Каковы последствия атаки на нефтяной терминал в Керчи?

Так, на снимке виден пожар, охвативший нефтяной терминал. Образовавшееся облако дыма частично накрыло Крымский мост.

Что происходит в Керчи после атаки 21 июня / Фото NV

Напомним, что в ночь на 21 июня дроны поразили нефтяной терминал "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Он имеет критически важное значение для перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму. Этот терминал служил для обеспечения потребностей оккупационной группировки войск.

Из-за украинских ударов по вражеской логистике на оккупированных территориях в Крыму уже длительное время остро ощущался дефицит бензина. Впрочем, после последней ночной атаки проблема достигла своего апогея. Так называемый губернатор полуострова Аксенов сообщил, что в Крыму приостановлена продажа бензина как для физических лиц, так и для предприятий. Его будут поставлять только для оккупационной администрации.

Также на части полуострова отключили свет, там ввели временные графики отключения электроэнергии.

После ночной атаки жители массово пытаются покинуть Крым. На выезде с полуострова образовались большие пробки: со стороны Керчи стояли более 700 автомобилей, люди ждали около 2 часов.

В Крыму ужесточают ограничения из-за проблем с логистикой и топливом. 22–23 июня там полностью прекратят продажу бензина – заправляться смогут только экстренные службы. Также сокращают время работы транспорта (05:30 – 21:00), ограничивают морские перевозки, меняют правила дорожного движения во время тревог и сокращают часы работы магазинов, ТРЦ и заведений общественного питания. В Севастополе также временно отменяют массовые мероприятия и отключают уличное освещение, объясняя это необходимостью экономить электроэнергию и топливо.