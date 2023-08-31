Сгорели в ловушке между этажами: страшный пожар унес жизни десятков человек в ЮАР

В крупнейшем городе Южно-Африканской Республики Йоханнесбурге ночью возник пожар. Известно, что в результате возгорания уже погибли более 70 человек.

Ликвидировать последствия пожара в многоэтажке до сих пор пытаются спасатели. Несколько десятков пострадавших направили в медицинские учреждения для дальнейшей помощи.

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Пожар вспыхнул ночью

Ночью 31 августа в центральном деловом районе крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга в многоэтажке начался пожар. О возгорании здания на пересечении улиц Альберт и Делверс сообщили около 1:30.

Пока известно о 73 погибших и 52 пострадавших – однако их количество может возрасти. Среди них было семь детей. Представитель службы управления чрезвычайными ситуациями Йоханнесбурга сообщил, что это было незаконное жилое поселение – там проживали бездомные. Часть жильцов дома могут до сих пор находиться внутри

На каждом этаже есть неофициальное поселение, и пытавшиеся эвакуироваться оказались в ловушке через конструкции между этажами,

– сообщили в службе.

На месте до сих пор работают спасатели. По состоянию на 11 утра службы исследовали всего три из пяти этажей. Причина возгорания устанавливается.

Чрезвычайники утверждают, что никогда не видели ничего подобного. Некоторые люди пытались спастись через окна и, возможно, разбились насмерть.

На ситуацию также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования жертвам.

От себя лично и от народа Украины выражаю глубокие соболезнования Президенту Сириле Рамафоса и всем родным и близким погибших в пожаре в Йоханнесбурге. Ужасная трагедия. Желаем быстрого выздоровления пострадавшим,

– написал Зеленский.

Пожар в крупнейшем городе ЮАР: смотрите видео

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