В Москве вспыхнул масштабный пожар: загорелся автосервис возле одного из НИИ Роскосмоса

В России возник очередной пожар. В ночь с 13 на 14 февраля в Москве по улице Декабристов вспыхнул автосервис.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Сначала сообщили, что эпицентр возгорания рядом с Научно-исследовательским институтом точных приборов. Так что подозревали, что пожар возник там, об этом пишет 24 Канал.

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Очередной пожар в России

Отметим, что этот НИИ является частью Роскосмоса, а его специализация – "разработка и изготовление каналов радиоуправления объектов морского и авиационного реактивного вооружения".

Однако впоследствии росСМИ стали утверждать, что пожар возник всего-навсего в одном из автосервисов. Пожару предоставили повышенный ранг сложности.

Сообщается, что на месте возгорания были слышны взрывы. Это взрываются канистры с топливом. Площадь пожара 1500 квадратных метров.

Работники МЧС вытащить из дома трех человек. На втором этаже здания огнем заблокированы два человека. Информация о погибших не поступала.

В Москве очередной пожар: смотрите видео

В Москве горит автосервис: видео

Последние пожары в России: главное