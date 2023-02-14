В Москве вспыхнул масштабный пожар: загорелся автосервис возле одного из НИИ Роскосмоса
В России возник очередной пожар. В ночь с 13 на 14 февраля в Москве по улице Декабристов вспыхнул автосервис.
Об этом пишут местные телеграм-каналы. Сначала сообщили, что эпицентр возгорания рядом с Научно-исследовательским институтом точных приборов. Так что подозревали, что пожар возник там, об этом пишет 24 Канал.
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Очередной пожар в России
Отметим, что этот НИИ является частью Роскосмоса, а его специализация – "разработка и изготовление каналов радиоуправления объектов морского и авиационного реактивного вооружения".
Однако впоследствии росСМИ стали утверждать, что пожар возник всего-навсего в одном из автосервисов. Пожару предоставили повышенный ранг сложности.
Сообщается, что на месте возгорания были слышны взрывы. Это взрываются канистры с топливом. Площадь пожара 1500 квадратных метров.
Работники МЧС вытащить из дома трех человек. На втором этаже здания огнем заблокированы два человека. Информация о погибших не поступала.
В Москве очередной пожар: смотрите видео
В Москве горит автосервис: видео
Последние пожары в России: главное
- Отметим, что 13 февраля в России возникли сразу два пожара на газопроводах. Сперва вспыхнуло в Вологодской области, затем – в Ярославской области. Как рассказали местные жители, красное зарево пожара было настолько сильным, что его видели вдали от места аварии.
- Накануне, 12 февраля, в российской столице произошел пожар здания в международном деловом центре Moscow Towers. По предварительным данным, вспыхнули строительные материалы.
- 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа, в результате чего также вспыхнул масштабный пожар. В результате чрезвычайной ситуации пламя уничтожило часть жилого дома.
- В ночь на 4 февраля загорелся также один из промышленных объектов Белгородской области. Там случился "хлопок", в результате которого вспыхнул мощный пожар. Это событие, вероятно, еще сильнее нарушит логистику оккупантов.
- Да, огонь опрокинулся на цистерны, пожар долго не могли потушить. Известно, что на предприятии, где размещена нефтебаза, производятся металлоконструкции, которые российские захватчики используют в Украине. По словам губернатора, пожар нанес "серьезный ущерб".