В Москве пламя охватило бюро, которое разрабатывает истребители Су
Ночью в российской столице случился пожар на предприятии, которое специализируется на изготовлении авиатехники, в частности самолетов типа Су. В сети показали видео с места инцидента.
В ночь на 14 июня огромные языки пламени облизывали конструкторское бюро "Сухого", которое производит "сушки". Об этом сообщили росСМИ.
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Горел производитель авиатехники
Где-то в половине десятого вечера российские телеграмм-каналы начали рассказывать о сильном пожаре в столице. Отмечалось, что пожар возник в конструкторском бюро "Сухого", как является одним из ведущих предприятий по разработке авиатехники.
Позже в МЧС заявили, что горит здание, которое не используется. Информации о пострадавших нет.
Впоследствии в ведомстве отметили, что площадь возгорания увеличилась. Огонь охватил 800 квадратных метров. Около 01:00 пожар удалось локализовать.
Мощное зарево над российской столицей: смотрите видео
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Напомним, что пожар в помещении КБ "Сухого" не единственное происшествие, которое случилось с российской столицей. Вчера ей пришлось пройти не только через огонь, но и воду. Сильный ливень превратил улицы города в реки, вода заполнила торговые центры, парковки, просочилась даже в многоэтажные дома, где вытекала из светильников и включателей.
Последний "хлопок" в России
- Ночью ряд регионов страны – агрессорки, а также оккупированный Крым подверглись атаке беспилотников. По утверждению минобороны России, 70 дронов ударили по Ростовской области, по два атаковали Белгородскую и Волгорадскую, по 6 БпЛА летали над Воронежской и Курской областями. Еще один дрон был замечен над Крымом.
- Россияне частично признали повреждения, нанесенные атакой. В частности, они рассказали о пораженном резервуаре нефтебазы в Воронежской области.
- В Ростовской области тем временем под ударами находился военный аэродром Морозовск. Известно, что там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк России вместе с истребителями типа Су-34, Су-24 и Су-24М.