Пожар в зоне отчуждения локализовали: продолжается тушение травы

В зоне отчуждения 4 мая вспыхнула сухая трава. Произошло это возле контрольно-пропускного пункта "Дитятки". Спасатели контролируют ситуацию.

По состоянию на утро 5 мая пожар удалось локализовать. Сейчас спасатели тушат траву.

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В зоне отчуждения горела лесная подстилка

Проводят работы по ликвидации пожара лесной подстилки вблизи населенного пункта Дитятки,

– отметил заместитель ГУ ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк.

Спасатели говорят: сложность работы в том, что они практически не могут войти в лесной массив. Ведь там сотрудники ГСЧС могут встретить взрывные предметы и боеприпасы. Такие неприятные "сюрпризы" оставили после себя оккупанты.

Пожар – локализованный

Пожар локализован, уверяют в ГСЧС. Никакой угрозы для населенных пунктов нет.

Смотрите видео, как в зоне отчуждения тушили пожар:

В апреле в Чернобыльской зоне бушевали лесные пожары

Отметим, что в апреле в зоне отчуждения были масштабные лесные пожары. Наши огнебопцы их ликвидировали. В ГСЧС отметили, что никакой угрозы для Чернобыльской станции и захоронений ядерных отходов нет.

Ранее на ЧАЭС побывал глава МАГАТЭ

Отметим, что весь март зону отчуждения и саму ЧАЭС оккупировали российские войска. Они покинули эти позиции только в конце марта. Рафаэль Гросси оценил повреждение некоторых построек. Вместе с Гросси на ЧАЭС приехала группа международных специалистов, технические эксперты по безопасности сделали замеры радиации.

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Российская оккупация зоны ЧАЭС: коротко о последствиях

Работники ЧАЭС говорят, что когда 24 февраля на станцию зашли оккупанты, сотрудники поняли, что домой не вернутся. Начальник смены приказал возвращаться на рабочие места.

За свой высокий профессионализм и приверженность работе сотрудники ЧАЭС получили награды от президента Зеленского.

Когда россияне бежали из зоны отчуждения, то даже обокрали музей "Звезда Полынь", забрав с собой зараженные предметы и покидав сухпайки.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался, что оккупация действительно была очень опасной и представляла ядерную угрозу. Однако уровень радиации остается стабильным.

В годовщину Чернобыля ГСЧС обнародовала специальное видео, в котором напомнила, как Россия создала новую угрозу ядерной катастрофы.

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