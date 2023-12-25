Россия и оккупированные территории горят: военный обзор от Свитана

На оккупированных российскими захватчиками территориях чаще происходят возгорания различного типа. Так, за последние несколько дней пожары были в Иловайске и Горловке. К тому же, неспокойно и на территории страны-агрессора.

В частности, стало известно о пожаре в российском Мурманске вечером 24 декабря. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной сводке на 24 Канале предположил, кто может стоять за этим возгоранием.

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В России подгорает

"Уже есть "боевые буряты" и "свободные якуты". На севере также много народностей, которые, вероятно, хотят себе свободную республику, поэтому могли начать помогать и выполнять различные боевые задачи", – сказал Свитан.

Итак, по мнению Свитана, за пожаром в Мурманске могли стоять новые отряды борющихся за свою национальную независимость партизан. И в ближайшее время подобных случаев может стать больше.

Пожар в оккупированном Иловайске

Поздним вечером 24 декабря в Мурманской области загорелся атомный контейнеровоз "Севморпуть". Заметим, что это единственное в России ледокольно-транспортное судно, имеющее ядерную энергетическую установку.

23 декабря местные телеграм-каналы сообщали о пожаре в оккупированном Иловайске Донецкой области. Впоследствии стало известно, что там горели цистерны с дизельным топливом. По словам Свитана, уничтожение вражеской логистики, в частности топливной, является важным, ведь "топливо – это кровь любой армии, без топлива она засыхает".

"Как только будет подтверждение достаточного количества топлива на вражеских нефтебазах в топливоприемниках – их будут уничтожать. У нас есть достаточное количество средств поражения на глубину до 80 километров – HIMARS, ракеты М31 и т.д. Одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить нефтебазу", – отметил полковник запаса ВСУ.

В Горловке горел ТЦ

В оккупированной Горловке вечером 24 декабря горел торговый центр. Свитан рассказал, что некоторые из захваченных ранее ТЦ оккупанты превращали в склады техники и ее ремонта. В некоторых таких ТЦ враг обустраивал зоны для сбора FPV-дронов и техники.

Как только наша разведка, партизаны докладывают, что в таких помещениях россияне выполняют боевые задачи – они становятся легальными военными объектами и уничтожаются. В Горловке россияне пытались организовать военный склад,

– заметил полковник запаса ВСУ.

По его словам, причиной возгорания ТЦ мог стать артиллерийский огонь.

Что известно о пожаре в Горловке