Зокрема, стало відомо про пожежу в російському Мурманську ввечері 24 грудня. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в щоденному зведенні на 24 Каналі припустив, хто може стояти за цим загорянням.
Цікаво Росіяни "погубили" телефони на Херсонщині: там знайшли фото майже всієї роти
У Росії палає
"Вже є "бойові буряти" та "вільні якути". На півночі також є багато народностей, які, певно, хочуть собі вільну республіку, тому могли почати допомагати й виконувати різні бойові завдання", – сказав Світан.
Отже, на думку Світана, за пожежею в Мурманську могли стояти нові загони партизанів, що борються за свою національну незалежність. І найближчим часом подібних випадків може стати більше.
Пожежа в окупованому Іловайську
23 грудня місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу в окупованому Іловайську Донецької області. Згодом стало відомо, що там горіли цистерни з дизельним пальним. За словами Світана, знищення ворожої логістики, зокрема паливної, є важливим, адже "паливо – це кров будь-якої армії, без палива вона засихає".
"Щойно буде підтвердження достатньої кількості палива на ворожих нафтобазах у паливоприймачах – їх знищуватимуть. У нас є достатня кількість засобів ураження на глибину до 80 кілометрів – HIMARS, ракети М31 тощо. Однієї ракети достатньо, щоб знищити нафтобазу", – зауважив полковник запасу ЗСУ.
У Горлівці горів ТЦ
В окупованій Горлівці ввечері 24 грудня горів торговельний центр. Світан розповів, що деякі із захоплених раніше ТЦ окупанти перетворювали у склади техніки та її ремонту. У деяких таких ТЦ ворог облаштовував зони для збирання FPV-дронів і техніки.
Щойно наша розвідка, партизани доповідають, що в таких приміщеннях росіяни виконують бойові завдання – вони стають легальними військовими об'єктами та знищуються. У Горлівці росіяни намагалися організувати військовий склад,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
За його словами, причиною загоряння ТЦ міг стати артилерійський вогонь.
Що відомо про пожежу в Горлівці
- Увечері 24 грудня російські телеграм-канали повідомляли про сильну пожежу в окупованій загарбниками Горлівці. За їхніми словами, горів торговельний центр "Галактика".
- Росіяни заявили про чотирьох поранених унаслідок загоряння. Крім того, повідомили про нібито 15 прильотів.
- Зауважимо, що вечір перед Різдвом виявився неспокійним для ворога й на інших окупованих територіях. Так, після 21:00 дуже гучно було в Маріуполі.