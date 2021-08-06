Масштабные пожары в Турции: арестовали семерых подозреваемых в поджогах лесов

В Турции в конце июля произошли масштабные лесные пожары. Правоохранители арестовали семерых человек, которых обвиняют в поджогах территорий.

Бросили коктейль Молотова

Четверо человек 2 августа коктейлем Молотова начали пожар в регионе Милас, а затем пытались убежать. Об этом сообщили в полиции.

Читайте также Турция пылает: NASA показало масштабы лесных пожаров из космоса – фото

Одного из подозреваемых правоохранители задержали на въезде в провинции Измир.

Остальных злоумышленников – в окрестностях, когда их чуть не избили местные жители.

Что известно о других задержанных

Полицейские отмечают, что через другой инцидент 3 августа трое мужчин были задержаны после допроса.

Их уже допросили, они устроили лесной пожар в районе Бодрум.

Пожары начались после того, как эти трое выбросили окурки из автомобиля,

– заявили представители сил безопасности.

Пожары в Турции: коротко

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля.

В результате мощных возгораний погибло 6 турецких граждан.

Кроме этого, от огня пострадали еще более 400 человек.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что первого подозреваемого в поджогах лесов задержали еще 31 июля.

К теме Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео​