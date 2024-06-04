В Бурятии и Забайкалье бушуют масштабные пожары: там объявлено чрезвычайное положение
В нескольких российских регионах вспыхнули масштабные лесные пожары. В Забайкалье и Бурятии из-за них уже ввели режим чрезвычайного положения федерального уровня.
Лесные пожары там уже продолжаются не одну неделю. Россияне жалуются, что никто не ликвидирует возгорания и они вынуждены продолжать жить и работать в таких экстремальных условиях.
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Лесные пожары в России
Рослесхоз сообщает, что по состоянию на 3 июня в Забайкальском крае было зафиксировано 28 пожаров общей площадью 69,3 тысячи гектаров, в Бурятии – 10 возгораний на 34,1 тысячи гектаров. Суммарная площадь только этих возгораний равна почти половине площади Москвы. Причиной пожаров стала сухая гроза.
В двух российских регионах введено чрезвычайное положение. В Бурятии ввели полный запрет посещения лесов. Как утверждают в рослесхозе, это поможет справиться с пожарами, ведь позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства, а также упростит компенсацию расходов на тушение.
Также район Бурятии, в котором горят леса, страдает еще и от затоплений.
В то же время местные говорят, что пожары никто не тушит. В частности, несмотря на пожар свою работу продолжают машинисты российской железной дороги. В сети даже завирусилось видео, как в Бурятии поезд едет сквозь горящий лес. От возгорания вокруг летят искры, а дорогу вокруг окутал дым.
В Бурятии вспыхнули мощные пожары: смотрите видео
Пожары в России
- В понедельник, 3 июня, огонь охватил склад горюче-смазочных материалов в Кировском районе Новосибирска на улице Оловозаводская. По данным МЧС, площадь пожара составила 4 500 квадратных метров, пожарным якобы удалось локализовать возгорание.
- В воскресенье, 2 июня, пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Ухте. По данным росСМИ, тогда погибли два человека, еще один человек пострадал. Предварительно, мужчины проводили работы на одном из резервуаров.
- В пятницу, 31 мая, в Амурской области Россиий сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил уголь. В то же время в лесу рядом с железной дорогой начался пожар площадью 200 квадратных метров. по официальной версии, машинист не справился с управлением на повороте.