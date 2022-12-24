В России снова "подгорает": в Мурманске произошел пожар на базе снабжения
На территории России ежедневно случаются пожары. Уже во второй раз за неделю масштабный огонь вспыхнул в Мурманске.
Как сообщают российские телеграм-каналы, в Мурманске тушат пожар на базе снабжения "Фактор". Предприятие занимается поставкой спецодежды и средств индивидуальной защиты, передает 24 канал.
Интересно "Хлопок" на нефтебазе в Орловской области: появилось видео работы беспилотника
Какие обстоятельства пожара
Отмечают, что площадь возгорания распространилась на 500 квадратных метров. С места пожара вывезли пять газовых баллонов.
Следует добавить, что на складе предприятия хранятся в большом количестве лакокрасочные материалы. Они усложняют задачу пожарным.
На месте работают пожарные, возгорание уже локализовали. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
В Мурманске горит "Фактор" / Фото российские телеграм-каналы
Пожар охватил площадь 500 квадратных метров: смотрите видео
Другие пожары в России
- Интересно, что накануне в Москве взорвались газовые баллоны. На территории Всероссийского института легких сплавов загорелся ангар. Площадь пламени составляет 100 квадратных метров. А еще позже поступила информация о том, что открытое горение удалось ликвидировать.
- Несколько дней назад бешеное пламя вспыхнуло в Чувашии. Там загорелся газопровод. Масштабы пожара были впечатляющими, а поднявшийся к небу дым виднелся из соседних сел.
- 22 декабря в российском Мурманске вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". В настоящее время единственный авианосец России как раз находился на ремонтном заводе "Звездочка".
- 15 декабря "хлопок" посетил нефтебазу в Ангарске. Сначала последовал мощный взрыв, после которого вспыхнул немалый пожар.