Самый большой из всех стран: отряд спасателей из Украины уже тушит лесные пожары во Франции
2 августа украинский отряд спасателей прибыл в французский департамент Жиронда. Они будут помогать тушить масштабные лесные пожары, охватившие Францию.
Об этом сообщили в ГСЧС.
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Перед началом работы украинские спасатели встретились с руководством местной пожарно-спасательной службы и представителями Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС.
По словам французской стороны, огонь охватил около 42 тысяч гектаров, а периметр пожара достиг 240 километров.
Французские партнеры отметили, что украинские спасатели будут работать на самых опасных участках, потому что они высоко ценят их боевой и практический опыт.
Кроме того, украинская команда является самой многочисленной среди всех международных групп, помогающих бороться с пожаром.
После встречи спасатели сразу же отправились в зону бедствия. Они осмотрели местность, оценили ситуацию и определили участки, где уже начали тушение пожара и сдерживание распространения огня.
Украинские спасатели прибыли во Францию на помощь / Фото ГСЧС
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Напомним, что на юго-западе Франции и Испании разразились сильные лесные пожары. Несколько сотен тысяч человек пришлось эвакуировать из отдельных регионов.
Президент Зеленский предложил Парижу помощь в ликвидации стихийного бедствия.
31 июля отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей отправили во Францию.