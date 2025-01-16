Других можете не слушать, – республиканец сказал, кто озвучил настоящие планы Трампа по Украине

Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Дональд Трамп пытается достичь урегулирования войны максимально выгодным для Украины способом. Эти слова лучше всего передают позицию новоизбранного президента Штатов.

Ведь Трамп не собирается сдавать Украину. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

Читайте также Из ведущих – в Пентагон: кто такой Пит Хегсет и почему в США напуганы из-за кандидата Трампа

"Прав Пит Хегсет. Знаю его лично. Впервые человек, не будучи генералом, вероятнее всего, возглавит Пентагон. Это замечательно. Именно в словах Хегсета и есть планы Трампа. Других можете не слушать. Они могут говорить как-то многозначительно. Дело в том, что Трамп никогда не сдаст Украину", – сказал он.

НАТО и гарантии безопасности для Украины

Борис Пинкус отметил, что сегодня пока не говорят о границах Украины 1991 года. Есть предложение будущего госсекретаря США Марко Рубио, также к этому присоединился кандидат на должность главы Пентагона Пит Хегсет. Трамп говорил, что если и будет подписано какое-то соглашение, то на справедливой основе. Это возвращение всех оккупированных территорий в границах 1991 года. Но будет замораживание по той 1200-километровой линии фронта.

Предлагают, например, объявить на всю территорию Украины, включительно границы 1991 года, вступление в НАТО. Не сейчас, в будущем. Второе – объявить гарантии безопасности на те земли, которые останутся в ведении Украины после соглашения,

– подчеркнул республиканец.

То есть в будущем в НАТО будет включена вся территория Украины в границах 1991 года. А вот гарантии безопасности – именно тем территориям, 80% Украины, которые останутся после замораживания этой линии фронта.

"Со всеми последствиями. Какими? Вооружение Украины, создание на территории Украины своей современной военно-промышленной инфраструктуры. Именно в Украине будут изготавливаться все виды вооружения, которые даже не изготавливаются в Европе. США будут дислоцировать свою военную промышленность на территории Украины", – объяснил общественный деятель.

По его словам, ни на какие уступки России Трамп не пойдет. Будет возвращение территорий в границах 1991 года. Сейчас ни о каких сроках Украины в НАТО не говорится, но в планах есть.