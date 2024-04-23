Дело не в Украине: зачем Трамп заговорил о необходимости помощи нам

Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине важна, и упрекнул страны Европы за то, что они выделяют меньше денег, чем Штаты. Однако его цель – не окончание войны России против нашего государства.

Дональд Трамп хочет провоцировать конфликты между союзниками Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

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Трамп провоцирует конфликты

Уриэль Эпштейн убежден, что цель Трампа – не поиск пути к окончанию войны в Украине. Экс-президент Штатов хочет продвигать конфликты среди наших союзников. Он критикует Европу, потому что считает, что США не должны помогать украинцам, а все должна делать Европа.

Хотя Европа может больше сделать, но то, что это говорит Трамп, он только ищет повод, чтобы спорить против помощи Украине от США. Идея заключается в том, что якобы "не мы должны вам помогать, а Европа должна предоставлять вам эту помощь",

– предположил он.

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