Дело не в Украине: зачем Трамп заговорил о необходимости помощи нам
Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине важна, и упрекнул страны Европы за то, что они выделяют меньше денег, чем Штаты. Однако его цель – не окончание войны России против нашего государства.
Дональд Трамп хочет провоцировать конфликты между союзниками Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.
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Трамп провоцирует конфликты
Уриэль Эпштейн убежден, что цель Трампа – не поиск пути к окончанию войны в Украине. Экс-президент Штатов хочет продвигать конфликты среди наших союзников. Он критикует Европу, потому что считает, что США не должны помогать украинцам, а все должна делать Европа.
Хотя Европа может больше сделать, но то, что это говорит Трамп, он только ищет повод, чтобы спорить против помощи Украине от США. Идея заключается в том, что якобы "не мы должны вам помогать, а Европа должна предоставлять вам эту помощь",
– предположил он.
Позиция Дональда Трампа: последние новости
- Бывший президент Дональд Трамп длительное время выступал против предоставления помощи Украине. Недавно политик заговорил, что помощь Украине важна для США. Он подчеркнул, что Европа дает Украине намного меньше денег, чем США. По его мнению, так не должно быть, ведь выживание украинского государства важнее для Европы по сравнению с Вашингтоном. Однако Трамп признал, что США тоже заинтересованы в усилении Киева.
- После встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном Дональд Трамп заявил, что не против предоставления помощи Украине, но она должна выделяться не как "подарок", а как заем. Он добавил, что Европа должна активнее участвовать и давать деньги. По его словам, "они должны давать что-то соразмерное".
- Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-президента США в Украину для обсуждения его мирных планов по завершению войны в Украине. Однако Дональд Трамп не хочет посещать Украину в статусе кандидата в президенты, пока не вступит в должность, на которую сейчас претендует.