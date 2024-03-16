Дело даже не в лидерстве: что Макрон пытается показать Путину своим поведением

В Берлине 15 марта состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Французский президент Эммануэль Макрон хочет быть лидером в Европе, однако готов делиться этим лидерством.

Также Макрон хочет показать России, что Европа объединена и имеет общую позицию относительно помощи Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Объединенная Европа

Александр Мусиенко отметил, что Макрон готов делиться лидерством. Французский президент заявил, что Берлин должен сохранять лидерство в Европе, потому что без Германии объединенная Европа маловероятна.

Кроме того, лидер Франции хочет продемонстрировать кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что Европа объединена, разделяет одни и те же ценности и не изменит позицию относительно России, что не только США готовы помогать Украине.

Французский президент хочет продемонстрировать, что он не один с этой позицией, а это реакция объединенной Европы. Чтобы Россия и Кремль понимали, что Европа сейчас не является разобщенной и такой, что готова к какому-то сближению и изменению позиции относительно России. Поэтому хорошо, что такая встреча состоялась,

– подчеркнул военный эксперт.

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