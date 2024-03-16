Дело даже не в лидерстве: что Макрон пытается показать Путину своим поведением
В Берлине 15 марта состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Французский президент Эммануэль Макрон хочет быть лидером в Европе, однако готов делиться этим лидерством.
Также Макрон хочет показать России, что Европа объединена и имеет общую позицию относительно помощи Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Объединенная Европа
Александр Мусиенко отметил, что Макрон готов делиться лидерством. Французский президент заявил, что Берлин должен сохранять лидерство в Европе, потому что без Германии объединенная Европа маловероятна.
Кроме того, лидер Франции хочет продемонстрировать кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что Европа объединена, разделяет одни и те же ценности и не изменит позицию относительно России, что не только США готовы помогать Украине.
Французский президент хочет продемонстрировать, что он не один с этой позицией, а это реакция объединенной Европы. Чтобы Россия и Кремль понимали, что Европа сейчас не является разобщенной и такой, что готова к какому-то сближению и изменению позиции относительно России. Поэтому хорошо, что такая встреча состоялась,
– подчеркнул военный эксперт.
Позиция Макрона: последние новости
- Лидер Франции Эмануэль Макрон 26 февраля заявил, что войска НАТО могут отправить в Украину. Впоследствии стало известно, что речь идет об участии военнослужащих НАТО в обслуживании высокотехнологичного оружия. 7 марта Макрон подтвердил, что у него отсутствуют намерения устанавливать "никакие ограничения" или "никакие красные линии" в вопросах поддержки Украины со стороны Франции.
- Издание Le Monde написало, что президент Франции Эммануэль Макрон действительно задумывается над тем, чтобы отправить войска на территорию Украины. Это может произойти уже с лета 2024 года. Журналисты заметили, что, похоже, что это решение не стало неожиданностью для других высокопоставленных чиновников Франции.
- Отмечается, что обсуждение такой возможности происходило в условиях строгой конфиденциальности еще в июне 2023 года, а 12 июня этот вопрос был поднят на заседании Совета обороны Франции.
- 15 марта в Берлине состоялась встреча Эмануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Польши Дональда Туска. Лидеры договорились покупать для Киева больше оружия. Также партнеры согласились наращивать производство вооружения на территории самой Украины.
- Для закупки оружия планируют использовать российские замороженные активы. Эту инициативу обсудят уже 18 марта на "Рамштайне" во время встречи министров обороны стран НАТО. Кроме того, договорились об увеличении поддержки в рамках Европейского Союза.