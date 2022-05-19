Позорная самодеятельность, – в МВД призвали военкоматы не раздавать массово повестки

Президент Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Однако с последним возникли проблемы – часто военкоматы массово раздают повестки неопытным и немотивированным мужчинам, а это может усугубить ситуацию. В МВД считают, что мобилизация должна быть качественной, а не количественной.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

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Достаточно ли в Украине резервистов и амуниции

Эксперт подчеркнул, что этого достаточно. Но, по его словам, нужно понимать, что бригады, которые с первых дней воюют, нужно выводить на восстановление. "Мы должны делать ротации, потому что люди даже психологически могут не выдержать такой нагрузки", – сказал Андрусив.

Он отметил, что действительно оружия и формы достаточно. "Резервистов также достаточно, но есть один момент – нужно навести порядок в военкоматах", – заявил советник министра.

МВД призывает военкомат не раздавать массово повестки

Нельзя "грести" всех подряд, потому что много мотивированных людей... Эти раздачи повесток незаконны, ведь людям вручают повестки без понимания ситуации. Возможно, у какого-то мужчины 3 детей, возможно, он инвалид и т.д. Нельзя вручать повестки на улицах,

– подчеркнул Андрусов.

По его словам, это все позорная самодеятельность военкоматов. "Последствием такой мобилизации есть много отказников, которые говорят, что они не хотят идти на передовую. Даже случаются одиночные побеги. Этого надо избегать", – считает он.

Советник министра заверил, что если в военкоматах есть желание раздавать повестки, то можно делать это на блокпостах, где сидит много вооруженных космодесантников, или в добровольческих формированиях ОТГ, где тоже есть сильные организованные ребята, которые с первых дней хотят воевать.

"Мотивация солдата – это самое большое оружие на войне. Ведь такой солдат даже с советским вооружением будет показывать результат, а немотивированный даже с "Джавелином" этого сделать не сможет", – подтвердил эксперт.

По его мнению, сейчас главная задача – поднять качество мобилизации, а не просто количество.

У нас 400 тысяч человек прошли войну еще в 2014-2015 годах на Донбассе. Это огромная армия людей, уже находившихся на войне. Я не понимаю, для чего мобилизуют каких-то ИТ-шников, у которых нет опыта и сейчас могут минимально спасать нашу экономику. В то же время многие АТОшники, ветераны не задействованы,

– объяснил Андрусов.

Виктор Андрусов о мобилизации в Украине, 6-й пакет санкций и новости с войны:



Добавим, что указ об всеобщей мобилизации в Украине был утвержден еще 3 марта. В начале мая в ВСУ сообщили, что сейчас мобилизация проводится с меньшими темпами, поскольку ее показатели выполнены на 100%. Дальнейшее ее продолжение будет зависеть только от оперативной ситуации.