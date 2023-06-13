Страна-террористка 12 июня отметила день России. Однако, так называемый праздник на болотах не вызывает радости даже у местных жителей.

Апатия и аморфность россиян каждый день все больше загоняют их в тупик. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Медведев прообраз россиян

Российский политик-алкоголик Дмитрий Медведев – это характерный слепок массового российского сознания. Он в день России иллюстрирует не достижение своей страны, а показывает, что хочет где-то в чужой земле вонзить свой мерзкий триколор.

Дмитрий Медведев поздравил своих сограждан с днем России фотографией украинского Майдана Незалежности в Киеве. К тому же он продемонстрировал все свои навыки фотошопа и дорисовал на фотографии флаг агрессорки.

"Не у себя хочет что-то изменить, а залезть куда-нибудь, чтобы и там что-то испортить. Чем громче кричит Медведев, тем хуже дела у российской армии", – сказал политтехнолог.

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Россияне бегут из страны

В день России у жителей страны-террористки спросили, что в современной России вызывает у них чувство гордости. Однако люди, чей мозг выжгла пропаганда, затруднились ответить даже на такой простой вопрос. Большинство опрошенных россиян промолчали, потому что гордиться им точно нечем.

Существует много стран с тоталитарным режимом, в которых полный контроль средств массовой информации, расстрелы, репрессии и т.д. К примеру, Северная Корея. И что развалилось? К сожалению, нет предела жалкому существованию российского народа,

– подчеркнул Тизенгаузен.

В России не так много людей готово противостоять режиму. Им легче убежать. Те, кто не согласны с политикой Кремля, по-тихому бегут из страны. Это единственный вид протеста, на который россияне способны.

Россия богатая страна только для ограниченного путинского окружения. Она имеет большое количество неосвоенных территорий, однако непонятно, зачем россияне лезут в другие страны и разинули рот на свободную и демократическую Украину.

Страну, которая пошла войной на Украину и сознательно убивает гражданское население, можно вправить только силой. Убрать Путина – это еще не ручательство того, что Россия изменится, а ее население прозреет. Режим нужно снести полностью,

– отметил политтехнолог.

На российское население нужно давить, в частности, экономически до того состояния, когда россияне вообще не смогут сводить концы с концами и будут вынуждены выходить и требовать еду у своего правительства.

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