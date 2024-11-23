Правительство обновило порядок бронирования от мобилизации: что изменилось

Постановление № 1332 от 22 ноября 2024 года "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" регулирует новый порядок бронирования. Важно, что именно этот документ ждали работники критических предприятий.

До 15 ноября был проведен аудит критических предприятий. Часть признали такими, которые не имеют права на бронирование работников. 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду передает основные изменения.

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Что изменилось в новом порядке бронирования

Теперь обязательными критериями для признания предприятия критически важным является отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ, а также средняя зарплата работников за последний квартал не менее минимальной, умноженной на коэффициент 2,5.

Орган, который принял решение предоставить предприятию статус критического, будет мониторить деятельность забронированного бизнеса. А центральные органы исполнительной власти и областные администрации (в том числе Киевская и Севастопольская городские ОВА) должны пересмотреть решение об определении предприятий критически важными в течение трех месяцев.

Основные изменения для бизнеса:

критичность предприятия будут согласовывать с Минэкономики и Минобороны;

бронирование военнообязанных осуществляют только через Дію;

отсрочки от призыва, которые предоставило Минэкономики или которые предоставили через Дію, действуют до окончания срока, но не дольше чем до 28.02.2025;

решение о критичности предприятий, срок которых истекает до 30.11.2024, продлевают до 31.12.2024;

по отдельному решению министра обороны можно забронировать более 50% военнообязанных;

в общем количестве военнообязанных, которых предлагают к бронированию, не учитывают военнообязанных женщин;

для бронирования зарплата военнообязанных за последние 3 месяца последнего отчетного квартала должна быть не менее минимальной, умноженной на 2,5;

в донорских проектах можно бронировать до 50% работников, непосредственно привлеченных к выполнению задач;

предприятия подают данные о работниках в Пенсионный фонд не позднее следующего дня после изменений в трудовых отношениях;

бронирование аннулируют, если зарплата работника меньше определенного уровня;

аннулирование можно оформить через Дію.

В тексте постановления приведены и другие причины для аннулирования отсрочки. Например, если предприятие завершило предоставлять услуги или выполнять работы для ВСУ, было ликвидировано или если его перестали признавать критическим.

Интересно! Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что с 1 декабря электронное бронирование в Дії станет возможным и для тех предприятий, которые не имели такой возможности раньше. Но это все равно касается не любого бизнеса, а только критического.