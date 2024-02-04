"Угрожает хозяйству": в Польше усиливают контроль и проверки на границе с Украиной
Источник:Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Польское правительство планирует усиление контроля на границе с нашим государством. Говорится, что Варшава активизирует проверки товаров, попадающих в Польшу с территории Украины.
Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши сообщило о том, что глава ведомства Чеслав Секерский уже провел проверки на одном из пунктов пропуска. Говорится о ПП “Медыка – Шегини”. Ранее он посетил КПП “Корчевая” на границе с Украиной.
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Усиление контроля на границе
Глава польского министерства анонсировал усиление контроля и большую активизацию проверок на украинско-польской границе.
Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не соответствует производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства,
– говорится в сообщении ведомства.
В частности, контроль проводят и другие польские чиновники. Так, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак уже второй день подряд инспектирует пограничные пункты.
Ввоз некачественных товаров из Украины
Сегодня, 4 февраля, Михал Колодзейчак посетил КПП "Ягодын-Дорогуск", а вчера побывал в Грубешове. Чиновник отметил, что наблюдает за проверками сельхозтоваров, которые ввозятся из Украины.
Он также обнародовал информацию о якобы некачественной замороженной малине, которую развернули на границе.
После такой малины вывод один: эмбарго на украинскую замороженную малину, которой в 2023 году в Польшу поступило более 60 тысяч тонн,
– заявил чиновник.
Ситуация на украинско-польской границе: последние новости
- 31 января Европейская комиссия предложила продлить срок действия приостановления экспортной пошлины для украинских товаров для прекращения блокады на украинской границе. Одновременно предложен также защитный механизм "экстренного торможения" для 3 видов продукции из Украины – мяса птицы, яиц и сахара.
- Однако польских фермеров в очередной раз не устроила инициатива Еврокомиссии, поэтому они объявили общенациональную забастовку с блокадой дорог и пограничных пунктов пропуска, которая должна начаться 9 февраля. Акция начнется в 10:00.
- Фермеры возмущены бездействием властей Польши и ее обязательством сотрудничать с Европейской комиссией, соблюдая решения по импорту сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов из Украины. Аграрии считают, что забастовка станет для них единственным выходом из ситуации.
- Ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский согласился пойти на сделку с аграриями и выполнить часть их требований. Тогда речь шла о соглашении с представителями фермерской организации "Подкарпатское обманутое село", которые блокировали границу с Украиной. Впрочем, похоже фермеры не получили желаемого.