Правительство – не сценарий для реалити-шоу, – нардепка о назначении Саакашвили

О вероятном назначении Саакашвили на пост вице-премьера по реформам, годе президентства Зеленского и его рейтингх – в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" говорили нардеп фракции "Слуга народа" Лада Булах, нардеп от партии "Голос" Соломия Бобровская, политолог Александр Солонтай, политтехнолог Тарас Загородний и бывший министр экономики Тимофей Милованов.

Про ймовірне призначення Саакашвілі

Міхеїла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром із питань реформ. Проте не всі депутати схвалюють цю кандидатуру. Про це в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі говорила нардепка з фракції "Слуга народу" Лада Булах.

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Завтра (24 квітня – 24 канал) відбудеться засідання фракцій для того, щоб поспілкуватися з кандидатом на посаду міністра з реформ. За її словами, вона також не підтримуватиме рішення про призначення Саакашвілі на цю посаду.

Нардепка переконана, що феномену успішності реформ у Грузії треба завдячувати не лише президентові, а й іншим політикам. Зараз же в Саакашвілі немає підтримки в грузинському уряді. Натомість в Україні розігрують сценарій із метою дестабілізації роботи влади.

У фракції багато людей, які підтримують Саакашвілі, але не менше людей, які проти. Український уряд – це точно не сценарій для реаліті-шоу. Нам не потрібні зірки, щоб якісно впроваджувати реформи,

– переконана Булах.

Нардепка вважає, що зараз немає потреби формувати нові конфлікти в уряді України. Крім того, на її думку, за час роботи в Україні у Саакашвілі не було помітних результатів реформ.

Натомість колишній міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що ймовірне призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра створить як мінімум 3 конфлікти всередині уряду.



Тимофій Милованов / Фото 24 канал

Він пояснив, що перший конфлікт розвиватиметься з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Вони двоє будуть найдосвідченішими політиками в уряді, це може їх збалансувати, але також й призвести до суперечок.

Другий конфлікт може бути зі самим прем'єром. Адже Саакашвілі дуже публічна особа, професійний політик, він може стати яскравішим і можливо певні міністри та політичні сили будуть орієнтуватись на нього, і це ускладнить роботу прем'єр-міністра. Надіюсь, цього не станеться, але така ймовірність є,

– сказав Милованов.

Третій конфлікт буде пов'язаний безпосередньо з його посадою віцепрем'єра з реформ. Адже тут йому потрібно буде налагодити співпрацю з різними міністерствами.

Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі

Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатами "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.

Цю посаду ексголові Одеської ОДА запропонував Володимир Зеленський.

24 квітня Саакашвілі також має прийти на засідання президентської фракції, де нардепи зможуть поставити йому запитання.

Сам Саакашвілі також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.



Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

Про рівень довіри до Зеленського

Більшість людей довіряють президенту Зеленському. Наразі українці не знайшли доказів того, що особисте оточення Зеленського та сам очільник держави причетні до якоїсь корупції. Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі висловив політолог Тарас Загородній.

Він також зазначив, що стосовно справи Єрмака зараз там не помітно ніяких судових перспектив, адже там немає складу злочину, ні події, ні конкретної передачі грошей, а те, що обговорювалося на відео, не було здійснено в реальному житті.

Що відомо про скандал з "плівками Єрмака"?Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відео, де брат голови ОПУ Денис Єрмак "барижить" державними посадами.



Згодом Лерос опублікував ще одну порцію компромату на Єрмаків, а тоді ще одну. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.



Відомо, що справу про "плівки Єрмака" вже передали до Національної поліції. Однак, брат глави Офісу Президента Денис Єрмак у документах фігурує як потерпілий

"Думаю, що рівень довіри до Зеленського буде зберігатися ще точно пів року. Що стосується середньої ланки, там корупція квітне, тому що дістатися туди достатньо важко. На жаль, наші антикорупційні органи дуже неефективні в цьому питанні", – зазначив Загородній.

Довідка. 22 квітня відбулася прем'єра фільму "Рік президента Зеленського". У ній він підсумував основні здобутки, а також розповів про подальші перспективи. Зокрема, очільник держави порушив тему корупції. Він зазначив "президент нічого не бере", але додав, що є проблеми з корупцією на середній ланці серед чиновників.

Про політику Зеленського і війну в Україні

Володимир Зеленський у фільмі Офісу Президента "Рік президента Зеленського" сказав, що війна в Україні точно завершиться під час його правління – тобто є ймовірність, що бойові дії триватимуть ще 4 роки.

Зеленський продовжує політику попередньої влади для припинення війни, але йому дуже пощастило, адже Росія – не в найкращій ситуації. Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі висловив політтехнолог Тарас Загородній. Він зазначив, зараз Зеленський демонструє те, про що говорив з самого початку – він хоче припинення війни.

Він продовжує для цього працювати: обмін полоненими, реанімація нормандського формату, зустріч з Путіним, відкриття додаткових перехідних точок на лінії розмежування,

– сказав Загородній.

Однак, за словами політтехнолога, у роботі Зеленського не видно відмінностей від дій попередньої влади, коли президентом був Петро Порошенко.

Політолог додав, що Зеленський продовжує говорити, що він хоче припинення війни і показує, на які кроки готовий піти. Саме тому впевнено заявив у фільмі, присвяченому до річниці президентства, що війну він завершить.

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