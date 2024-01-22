Правоохранители задержали Романа Гринкевича при попытке пересечения границы
Источник:Офис Генерального прокурора
Романа Гринкевича задержали при попытке пересечения границы. Известно, что сын бизнесмена скрывался в Одессе и оттуда пытался выехать из страны.
Правоохранители задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича около 06:50 22 января. К слову, Гринкевич был в официальном розыске с 18 января 2024 года.
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Как сообщили в ГБР, Романа Гринкевича задержали при попытке пересечь границу.
В городе Одесса 22 января 2024 года в 6:50 утра при организации выезда за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду,
– говорится в сообщении.
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На брифинге директор ГБР Алексей Сухачев добавил, что Гринкевич пытался решить вопрос о том, чтобы незаконно выехать из Украины, чтобы в дальнейшем скрываться в одной из стран Европы. Сегодня подозреваемого доставят в суд для избрания меры пресечения.
Видео задержания Романа Гринкевича
Следователям удалось установить, что Гринкевич выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. Суд дал разрешение на задержание подозреваемого 19 января, и с тех пор следователи начали работать над установлением его местонахождения.
Дело Гринкевичей: главное
- Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и четырем членам преступной организации, среди которых и его сын Роман, объявили подозрения. По данным следствия, Гринкевичи вместе со своими компаниями нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на 1 миллиард гривен. В частности, их разоблачили на схеме с закупками одежды и белья для ВСУ.
- Игоря Гринкевича задержали 29 декабря 2023 года при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Львовский бизнесмен предлагал 500 тысяч долларов США за содействие в возврате имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.
- Известно, что Гринкевичи заключили 210 контрактов с Министерством обороны. Все договоры были расторгнуты после того, как стали известны детали коррупционной схемы. Сейчас действующим остается только один контракт – на поставку продуктов военным в Николаевской и Херсонской областях.