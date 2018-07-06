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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Праворадикалы подают в суд на украинские СМИ

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Националистические организации
Националистические организации / фото из соцсетей

Праворадикальная организация С14, которую обвиняют в терроризме, обратилась с иском в суд против "Общественного телевидения" из-за публикации про неонацистов.

Об этом сообщает "Общественное".

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Иск подан в Печерский суд Киева 2 июля.

"Самого искового заявления мы еще не видели, но получили от истца документы в доказательство его позиции в суде", – отметили адвокаты Общественного.

Одним из документов в исковом заявлении является копия поста в Twitter англоязычной службы "Общественного", в котором праворадикальная группа С14 характеризуется как "неонацистская". Этот пост был сделан 4 мая, когда представители С14 насильно вели бразильского боевика Рафаэля Лусварги в СБУ.

Также радикалы предоставили экспертизу от Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса НАН Украины о толковании терминов "национализм", "нацизм" и "неонацизм".

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.

Что такое С14?
С14 существует с 2010 года. До этого ее члены выступали вместе с националистической партией ВО "Свобода". Название движения – отсылка к высказыванию американского нациста Дэвида Лейна, которая в переводе звучит так: "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей". В оригинале лозунг содержит 14 слов. С 2014 года официально зарегистрирована в Минюсте как "Общественная организация СИЧ-С14". Среди членов С14 есть немало людей, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений. В ноябре 2017 С14 внесли в список международных террористических организаций. Об этом говорится на сайте консорциума Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева СМИ
Источник: 24 Канал
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