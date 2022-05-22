Праздник на костях: оккупанты провели экскурсию внутрь Драмтеатра в Мариуполе
Источник:Андрющенко Time
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты провели экскурсию внутри Драмтеатра.
Петр Андрющенко сообщил, что цинизму российских оккупантов нет предела.
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По его словам, после разбора завалов Драматического театра и открытия сквера для свободного посещения, кафиры устроили "автопробег волонтеров" с красными флагами по городу.
Финальной точкой являлась экскурсия внутри Драмтеатра. Настоящий праздник на костях,
– сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Теперь мы видим, как выглядит Драмтеатр изнутри. Как ведут себя кафиры и их отношение к горю Мариуполя", - добавил Андрющенко.
Кроме того, он рассказал о еще одной маленькой детали. Больше в Драмтеатре нельзя кормить голубей. Они тоже все исчезли.
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